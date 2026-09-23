Fenerbahçe tribünlerinin tanınan ismini İspanya'da vurdular

Fenerbahçe tribünlerinin tanınan ismini İspanya'da silahla vurdular.

Gazeteci Hatice Aksu'nun haberine göre Malaga'daki silahlı saldırıda yaralanan kişinin Fenerbahçe tribünlerinden tanınan Ümit Yalçın olduğu iddia edildi.

MALAGA'DA TERASTA YEMEK YERKEN VURULDU

Haberde, "İspanya'nın Malaga kentinde bir restoranın terasında yemek yediği sırada silahlı saldırıya uğrayan kişinin, Fenerbahçe tribünlerinden tanınan Ümit Yalçın olduğu öne sürüldü" ifadesi kullanıldı.



"Malaga'daki Muelle Uno bölgesinde bulunan bir restoranın terasında meydana gelen silahlı saldırıda orta yaşlı bir erkek yaralandı. İspanyol basınında yer alan bilgilere göre, saldırganların ateş açmasının ardından şüpheliler olay yerinden kaçtı" denildi.

İSPANYOL GÜVENLİK GÜÇLERİ SORUŞTURMA BAŞLATTI

Saldırıda yaralanan kişinin ise Fenerbahçe tribünlerinde tanınan ve “Çingene Ümit” lakabıyla bilinen Ümit Yalçın olduğunun iddia edildiği de haberde yer aldı.

Olayla ilgili İspanyol güvenlik güçlerinin soruşturma başlattığı, saldırının nedenine ve şüphelilerin kimliklerine ilişkin çalışmaların sürdüğü belirtildi.