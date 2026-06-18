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Halk TV Spor Fenerbahçe transferi resmen açıkladı: Yıldız golcünün uçağı geliyor

Fenerbahçe transferi resmen açıkladı: Yıldız golcünün uçağı geliyor

Fenerbahçe, uzun süredir gündemde olan Vedat Muriqi transferini resmen duyurdu. Sarı-lacivertli kulüp, Kosovalı golcü ile prensipte anlaşmaya varıldığını resmi kanalları aracılığıyla kamuoyuyla paylaştı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Fenerbahçe transferi resmen açıkladı: Yıldız golcünün uçağı geliyor
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Fenerbahçe'nin eski formasını giyen Muriqi, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerinin son aşamasını tamamlamak üzere bu akşam İstanbul'a geliyor.

Sarı Lacivertli kulübün açıklamasına göre Kosovalı santraforun bulunduğu uçak, saat 21.00'de Sabiha Gökçen Havalimanı Dış Hatlar Terminali'ne iniş yapacak.

AVRUPA KULÜPLERİNİN RADARINDAYDI

Vedat Muriqi, daha önce de Fenerbahçe forması giymişti. Sarı-lacivertliler adına çıktığı maçlarda kaydettiği gollerle taraftarların sevgisini kazanan Kosovalı forvet, kulüpten ayrılmasının ardından kariyerine yurt dışında devam etmişti. Muriqi, İspanya'nın Mallorca takımında geçirdiği sezonlarda üst düzey performansıyla Avrupa kulüplerinin de radarına girmişti.

TARAFTARLARDAN BÜYÜK İLGİ

Muriqi'nin İstanbul'a geliş saatinin kamuoyuyla paylaşılması, taraftarlar arasında büyük heyecana yol açtı. Havalimanında yoğun bir Fenerbahçeli kalabalığının golcüyü karşılaması bekleniyor. Transfer sürecinin sağlık kontrolü ve sözleşme imzasıyla resmileşmesinin ardından Muriqi'nin Sarı - Lacivertli formayı yeniden giyeceği açıklanacak.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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