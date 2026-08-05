Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor Fenerbahçe transfer teklifini yaptı: Kerem Aktürkoğlu planı belli oldu

Fenerbahçe transfer teklifini yaptı: Kerem Aktürkoğlu planı belli oldu

Fenerbahçe, Benfica'dan Vangelis Pavlidis'e talip oldu. Sarı-lacivertliler oyuncuyu Kerem Aktürkoğlu'yla yakaladığı uyum nedeniyle ekstra olarak istiyor.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Fenerbahçe transfer teklifini yaptı: Kerem Aktürkoğlu planı belli oldu

Yeni sezon öncesi golcü transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin yeni rotası Portekiz oldu.

HEDEF VANGELIS PAVLIDIS

Sabah'ta yer alan habere göre; sarı-lacivertliler, Benfica forması giyen Vangelis Pavlidis'i kadrosuna katmak istiyor.

Yunan yıldızı bir an önce kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe yönetimi 30 milyon euro bonservis teklifinde bulundu. Benfica'nın talebinin ise 45 milyon euro olduğu vurgulandı.

Fenerbahçe transfer teklifini yaptı: Kerem Aktürkoğlu planı belli oldu - Resim : 1

KEREM AKTÜRKOĞLU DETAYI

Fenerbahçe'nin Vangelis Pavlidis hamlesinin ardında Kerem Aktürkoğlu çıktı. Yönetim, Kerem Aktürkoğlu ile Pavlidis'in Benfica'da yakaladığı uyum nedeniyle transfer kararı aldı. Sarı-lacivertliler böylece Kerem Aktürkoğlu'nun da performansını artırmak istiyor.

30 GOL VE 6 ASİST KAYDETTİ

Geçtiğimiz sezon Benfica formasıyla 53 maça çıkan Pavlidis, 4 bin 247 dakika sahada kaldı. Yunan santrafor bu sürede 30 gol ve 6 asist kaydetti.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro