Fenerbahçe Talisca'nın yerine getireceği ismi belirledi: Galatasaray'ı şaşırtacak plan

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de Anderson Talisca hareketliliği yaşanıyor. Yabancı sayısını azaltmayı hedefleyen sarı-lacivertliler, Brezilyalı futbolcunun transferi için Al Jazira ile anlaşmaya vardı.

TALISCA ALACAKLARININ TAMAMINI İSTİYOR

Daha önce transfer iddialarını yalanlayan Anderson Talisca, Fenerbahçe'de kalmak isterken ayrılık için kalan alacaklarının tamamını talep etti. Sorunun çözülmesi halinde Talisca'ya veda edecek olan yönetim, Talisca'nın alternatifini de belirledi.

AYRILIK HALİNDE HEDEF CAN UZUN

Sabah'ta yer alan habere göre; sarı-lacivertliler, Talisca'yla yolların ayrılması halinde Eintracht Frankfurt forması giyen Can Uzun'a talip olacak.

GALATASARAY GERİ ADIM ATTI

Genç milli futbolcuya daha önce Galatasaray'da talip olurken Alman ekibinin yüksek bonservis talebi nedeniyle transfer gerçekleşmedi.

SON MAÇTA 2 GOL VE 3 ASİST KAYDETTİ

Son olarak SC. St. Tönis'e karşı oynanan maçta forma giyen Can Uzun, 2 gol ve 3 asist kaydederek dikkatleri üzerine çekti.