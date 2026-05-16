Fenerbahçe son maçını kazandı: Ligi lider tamamladı
Bahçeşehir Koleji'ne konuk olan Fenerbahçe Beko 96-86'lık skorla galip ayrıldı. Sarı-lacivertliler ligi lider tamamladı.
Basketbol Süper Ligi 30’uncu hafta maçında Bahçeşehir Koleji ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya geldi.
FENERBAHÇE DEPLASMANDA KAZANDI
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadelede sarı-lacivertliler parkeden 96-86'lık skorla galip ayrıldı.
NORMAL SEZONU LİDER TAMAMLADI
Bu sonuçla Fenerbahçe Beko, Süper Ligi lider tamamladı. Beşiktaş GAİN 2’nci, Bahçeşehir Koleji ise 3’üncü sırada yer aldı.
DETAYLAR
SALON: Sinan Erdem Spor Salonu
HAKEMLER: Mehmet Serdar Ünal, Ziya Özorhon, Duhan Köyiçi
BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Ford 5, Homesley 16, Mitchell 4, Furkan Haltalı 4, Cavanaugh 3, Ponitka 15, İsmet Akpınar 3, Williams 18, Göktuğ Baş 8, Hale 10
FENERBAHÇE BEKO: Melli 5, Tucker 7, Tarık Biberovic 14, Hall 16, Birch 4, Metecan Birsen 6, Baldwin 14, De Colo 10, Silva 17, Onuralp Bitim 3, Mert Emre Ekşioğlu, Melih Mahmutoğlu
1'İNCİ PERİYOT: 22-23
DEVRE: 40-48
3'ÜNCÜ PERİYOT: 56-65