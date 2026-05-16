Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor Fenerbahçe son maçını kazandı: Ligi lider tamamladı

Fenerbahçe son maçını kazandı: Ligi lider tamamladı

Bahçeşehir Koleji'ne konuk olan Fenerbahçe Beko 96-86'lık skorla galip ayrıldı. Sarı-lacivertliler ligi lider tamamladı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Fenerbahçe son maçını kazandı: Ligi lider tamamladı

Basketbol Süper Ligi 30’uncu hafta maçında Bahçeşehir Koleji ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya geldi.

FENERBAHÇE DEPLASMANDA KAZANDI

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadelede sarı-lacivertliler parkeden 96-86'lık skorla galip ayrıldı.

NORMAL SEZONU LİDER TAMAMLADI

Bu sonuçla Fenerbahçe Beko, Süper Ligi lider tamamladı. Beşiktaş GAİN 2’nci, Bahçeşehir Koleji ise 3’üncü sırada yer aldı.

DETAYLAR

SALON: Sinan Erdem Spor Salonu

HAKEMLER: Mehmet Serdar Ünal, Ziya Özorhon, Duhan Köyiçi

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Ford 5, Homesley 16, Mitchell 4, Furkan Haltalı 4, Cavanaugh 3, Ponitka 15, İsmet Akpınar 3, Williams 18, Göktuğ Baş 8, Hale 10

FENERBAHÇE BEKO: Melli 5, Tucker 7, Tarık Biberovic 14, Hall 16, Birch 4, Metecan Birsen 6, Baldwin 14, De Colo 10, Silva 17, Onuralp Bitim 3, Mert Emre Ekşioğlu, Melih Mahmutoğlu

1'İNCİ PERİYOT: 22-23

DEVRE: 40-48

3'ÜNCÜ PERİYOT: 56-65

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Fenerbahçe Basketbol
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro