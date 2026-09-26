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Fenerbahçe sezona galibiyetle başladı

Fenerbahçe Tarfin Kadın Basketbol Takımı ligdeki ilk maçında Emlak Konut'u 87-78 mağlup etti.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Fenerbahçe sezona galibiyetle başladı

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Fenerbahçe Tarfin ile Emlak Konut karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanan maçta sarı-lacivertliler parkeden 87-78 galip ayrıldı.

Fenerbahçe sezona galibiyetle başladı - Resim : 1

DETAYLAR

Salon: Fenerbahçe Metro Enerji

Hakemler: Ozan Gönen, Yarkın Keskin, Furkan Söylemezoğlu

Fenerbahçe Tarfin: Anderson 4, Alperi Onar 18, Meesseman 15, Zeynep Şevval Gül 7, Pouye 15, Olcay Çakır Turgut 13, Sıla Kaplan, Tuana Vural, Geiselsoder 11, Holingsvorth 4, Selen Baş

Emlak Konut: Kunaiyi-Akpanah 12, Ceren Akpınar 2, Melek Uzunoğlu 14, Lelik 8, Allen 11, Nehir Ulufer 11, Asya Ülker 2, Mavunga 11, Penna 7

1. Periyot: 30-25

Devre: 58-38

3. Periyot: 74-58

Beş faulle çıkan: 37.47 Zeynep Şevval Gül (Fenerbahçe Tarfin)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Fenerbahçe Türkiye Basketbol Federasyonu
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