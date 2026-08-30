Samsunspor Fenerbahçe maçının VAR hakemi açıklandı
Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak olan Samsunspor-Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu.
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Samsunspor ile karşı karşıya gelecek.
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak mücadele, saat 21.30'da başlayacak.
Karşılaşmayı hakem Yasin Kol yönetecek. Yasin Kol'un yardımcılıklarını Anıl Usta ve Bahtiyar Birinci yapacak.
VAR HAKEMİ BELLİ OLDU
Samsunspor - Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu.
VAR'da Hollandalı hakem Richard Martens olacak. AVAR'da ise Murat Altan görev yapacak.
Ligde 2 maça çıkan Fenerbahçe, 1 galibiyet alırken 1 de yenilgi yaşadı ve 3 puanı bulunuyor.
Samsunspor ise 2 maçta 1 galibiyet ve 1 beraberlik ile 4 puan topladı.
GÜNÜN MAÇLARININ VAR HAKEMLERİ
Günün maçlarının VAR hakemleri şu şekilde:
- 19.00 / Eyüpspor - Alanyaspor: Davut Çelik
- 21.30 / Başakşehir - Kasımpaşa: Sarper Barış Saka
- 21.30 / Samsunspor - Fenerbahçe: Richard Martens
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi