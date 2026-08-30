Halk TV Spor Samsunspor Fenerbahçe maçının VAR hakemi açıklandı

Samsunspor Fenerbahçe maçının VAR hakemi açıklandı Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak olan Samsunspor-Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu.