Fenerbahçe sahasında farklı kazandı

EuroLeague'nin 5. haftasında Fenerbahçe Tarfin sahasında Zalgiris ile karşılaştı.

FENERBAHÇE FARKLI KAZANDI

Ülker Spor ve Ektinlik Salonu'nda oynanan maçta sarı-lacivertliler, Litvanya temsilcisini 99-80 mağlup etmeyi başardı.

4. GALİBİYET

Bu sonuçla birlikte sarı-lacivertliler, ligdeki 4. galibiyetini elde etti. Zalgiris ise 3. kez mağlup oldu.

DETAYLAR

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Juan Carlos Garcia (İspanya), Milos Koljensic (Karadağ), Anne Panther (Almanya)

Fenerbahçe Tarfin: Sertaç Şanlı 6, Horton-Tucker 7, Forrest 4, Key 15, Shields 17, Melli 10, Larkin 5, Bingham 5, Baldwin 6, Clyburn 14, Sargiunas 7, Juzang 3

Zalgiris: Edwards 20, Lee 4, Sleva 6, Valanciunas 8, Ulanovas 5, Brown 7, Tubelis, Lo, Blazevic 4, Grigonis 8, Butkevicius 4, Sirvydis 8, Tubelis 6

1. Periyot: 27-14

Devre: 50-43

3. Periyot: 78-56