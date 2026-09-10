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Halk TV Spor Fenerbahçe Roma maçı şifresiz yayınlanacak

Fenerbahçe Roma maçı şifresiz yayınlanacak

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Roma'yı konuk ediyor. Mücadele TRT 1'den şifresiz yayınlanacak.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Fenerbahçe Roma maçı şifresiz yayınlanacak

UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında Fenerbahçe ile Roma karşı karşıya gelecek. Chobani Stadyumu'ndaki mücadele saat 19.45'te başlayacak.

ŞİFRESİZ YAYINLANACAK

UEFA'nın kararıyla mücadeleyi İspanya Futbol Federasyonu'ndan Jesús Gil Manzano yönetecek. Diego Barbero ve Guadalupe Porras Ayuso ise yardımcılığını üstlenecek. Kritik mücadele TRT 1 ekranlarından şifresiz yayınlanacak.

GUENDOUZI VE ASENSIO YOK

Fenerbahçe'de Matteo Guendouzi, Lyon maçının ardından aldığı ceza nedeniyle forma giyemeyecek. Marco Asensio da sakatlığı nedeniyle olmayacak.

İSMAİL KARTAL ROTASYONA GİDECEK

Son olarak ligde Beşiktaş'a 2-1 kaybeden sarı-lacivertlilerde İsmail Kartal'ın bazı isimleri yedek bırakması bekleniyor. Derbideki performansıyla tepki çeken İrfan Can Kahveci'nin yedek kalmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi
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