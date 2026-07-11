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Fenerbahçe rahat kazandı: 2 maçta 9 gol attı

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlık maçı kapsamında karşılaştığı Pogon Szczecin'i 4-0 mağlup etti. İlk maçta da Admira Wacker'i 5-0 yenen sarı-lacivertliler, 2 maçta 9 gol atmayı başardı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Fenerbahçe rahat kazandı: 2 maçta 9 gol attı

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Fenerbahçe, 2. hazırlık maçında Polonya Ligi ekiplerinden Pogon Szczecin ile karşı karşıya geldi.
Sarı-lacivertliler, mücadeleyi 4-0 mağlup etti.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Cengiz Ünder, 23. dakikada Anthony Musaba ve 48. ile 52. dakikalarda Sidiki Cherif kaydetti.

İSMAİL KARTAL'IN İLK 11'İ

Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal sahaya Mert Günok, Mimovic, Skriniar, Oosterwolde, Levent, Guendouzi, Cengiz, Fred, Bartuğ, Musaba ve Talisca ilk 11'i ile çıktı.

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2 MAÇTA 9 GOL ATTILAR

Fenerbahçe, ilk hazırlık maçında Admira Wacker'i 5-0 mağlup etmişti.
Bu sonuçla Fenerbahçe, iki maçta toplam 9 gol attı ve kalesinde gol görmedi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE RAKİP GORNIK ZABRZE

Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Gornik Zabrze ile karşı karşıya gelecek.
Chobani Stadyumu'nda oynanacak mücadele, 22 Temmuz Çarşamba günü yapılacak.
Rövanş mücadelesi ise 28 Temmuz Salı günü Polonya'da oynanacak.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Fenerbahçe Avusturya
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