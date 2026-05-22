Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor Fenerbahçe Olympiacos'a kaybetti: Final şansını kaçırdı

Fenerbahçe Olympiacos'a kaybetti: Final şansını kaçırdı

EuroLeague Final Four'da Olympiacos'la karşılaşan Fenerbahçe Beko, 79-61 mağlup oldu. Sarı-lacivertliler finale yükselme şansını kaçırdı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Fenerbahçe Olympiacos'a kaybetti: Final şansını kaçırdı
Son Güncelleme:

EuroLeague Final Four'da temsilcimiz Fenerbahçe Beko ile Olympiacos karşı karşıya geldi.

FENERBAHÇE FİNAL ŞANSINI KAÇIRDI

Atina'da oynanan mücadelede sarı-lacivertliler rakibine 79-61'lik skorla mağlup oldu. Tek maç eleme usulüyle oynanan mücadelenin sonucunda temsilcimiz, finale yükselme şansını kaybetti.

Halk TV'yi güvenilir kaynağınız olarak eklemek için tıklayın
Ali Koç'tan Fenerbahçe sürprizi: Desteğe gittiAli Koç'tan Fenerbahçe sürprizi: Desteğe gitti

VALENCIA - REAL MADRID MAÇININ SONUCUNU BEKLİYOR

Olympiacos, finalde Valencia - Real Madrid eşlemesinin galibiyle kozlarını paylaşacak. Final mücadelesi 24 Mayıs Pazar günü TSİ 21.00'de oynanacak.

DETAYLAR

SALON: Telekom Center

HAKEMLER: Sreten Radovic, Carlos Peruga, Milan Nedovic

OLYMPIAKOS: Walkup 2, Ward 10, Vezenkov 16, Papanikolaou, Dorsey 15, Peters 17, Milutinov 6, Joseph, Hall, Mckissic 1, Jones 2, Fournier 10

FENERBAHÇE BEKO: Baldwin 10, Melli 7, Tucker 16, De Colo 6, Tarık Biberovic 17, Onuralp Bitim, Jantunen, Hall, Silva 2, Colson, Birch 3

1'İNCİ PERİYOT: 18-12

DEVRE: 33-24

3'ÜNCÜ PERİYOT: 56-41

Fenerbahçe Basketbol
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro