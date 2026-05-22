Fenerbahçe Olympiacos'a kaybetti: Final şansını kaçırdı
EuroLeague Final Four'da Olympiacos'la karşılaşan Fenerbahçe Beko, 79-61 mağlup oldu. Sarı-lacivertliler finale yükselme şansını kaçırdı.
FENERBAHÇE FİNAL ŞANSINI KAÇIRDI
Atina'da oynanan mücadelede sarı-lacivertliler rakibine 79-61'lik skorla mağlup oldu. Tek maç eleme usulüyle oynanan mücadelenin sonucunda temsilcimiz, finale yükselme şansını kaybetti.
VALENCIA - REAL MADRID MAÇININ SONUCUNU BEKLİYOR
Olympiacos, finalde Valencia - Real Madrid eşlemesinin galibiyle kozlarını paylaşacak. Final mücadelesi 24 Mayıs Pazar günü TSİ 21.00'de oynanacak.
DETAYLAR
SALON: Telekom Center
HAKEMLER: Sreten Radovic, Carlos Peruga, Milan Nedovic
OLYMPIAKOS: Walkup 2, Ward 10, Vezenkov 16, Papanikolaou, Dorsey 15, Peters 17, Milutinov 6, Joseph, Hall, Mckissic 1, Jones 2, Fournier 10
FENERBAHÇE BEKO: Baldwin 10, Melli 7, Tucker 16, De Colo 6, Tarık Biberovic 17, Onuralp Bitim, Jantunen, Hall, Silva 2, Colson, Birch 3
1'İNCİ PERİYOT: 18-12
DEVRE: 33-24
3'ÜNCÜ PERİYOT: 56-41