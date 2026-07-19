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Halk TV Spor Fenerbahçe masayı kurdu: Transferde 4 isim ortaya çıktı

Fenerbahçe masayı kurdu: Transferde 4 isim ortaya çıktı

Fenerahçe, yeni transferlerini tanıttıktan sonra golcü arayışlarına hız verdi. Transferde 4 isim ortaya çıktı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
Fenerbahçe masayı kurdu: Transferde 4 isim ortaya çıktı - Fotoğraf: 1
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Fenerbahçe, yeni transferlerini imza töreniyle tanıttı. Greenwood, Vedat Muriqi ve Nathen Ake, imza töreniyle tanıtıldı.

Fenerbahçe masayı kurdu: Transferde 4 isim ortaya çıktı - Fotoğraf: 2
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Masayı kuran Fenerbahçe'de şimdiki hedef bir golcüyü daha kadroya katmak. Bunun için 4 isim ortaya çıktı.

Fenerbahçe masayı kurdu: Transferde 4 isim ortaya çıktı - Fotoğraf: 3
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Fanatik'teki habere göre; sarı lacivertlilerin listesindeki isimlerden Alexander Sörloth'la görüşmeler sürüyor. Atletico Madrid'in bonservis için 40 milyon euro istediği belirtiliyor.

Fenerbahçe masayı kurdu: Transferde 4 isim ortaya çıktı - Fotoğraf: 4
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Listede Aston Villa'nın golcüsü Ollie Watkins de yer alıyor. İngiliz kulübünün isteğinin 40 milyon euro olduğu ileri sürüldü. Fenerbahçe'nin Watkins'e yıllık 10 milyon eurodan 3 yıllık sözleşme önereceği iddia edildi.

Fenerbahçe masayı kurdu: Transferde 4 isim ortaya çıktı - Fotoğraf: 5
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Daha önce Beşiktaş'ın da gündemine gelen Belçikalı Lukaku'yu ise kulübü Napoli'nin 10 milyon euro bonservis bedeline bırakmaya hazır olduğu bildirildi. Lukaku ile yapılacak görüşmede konunun netlik kazanması bekleniyor.

Fenerbahçe masayı kurdu: Transferde 4 isim ortaya çıktı - Fotoğraf: 6
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Fenerbahçe'nin uzun süredir gündeminde olan Guirassy defterinin de kapanmadığı, Borussia Dortmund Kulübü'ye bir görüşme yapılacağı bildirildi.

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