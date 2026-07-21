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Halk TV Spor Fenerbahçe maçında ortalık karıştı: Polonyalı taraftarlar polisle kavga etti

Fenerbahçe maçında ortalık karıştı: Polonyalı taraftarlar polisle kavga etti

Fenerbahçe maçı için Chobani Stadyumu'nda yerini alan Gornik Zabrze taraftarları polisle tartışıp kavga etti. Olaylar polis ekiplerinin müdahalesiyle yatıştı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Fenerbahçe maçında ortalık karıştı: Polonyalı taraftarlar polisle kavga etti

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, Polonya temsilcisi Gornik Zabrze'yi konuk ediyor.

GORNIK ZABRZE TARAFTARI TAŞKINLIK ÇIKARDI

Kritik mücadele öncesinde statta yerini alan Gornik Zabrze taraftarları taşkınlık çıkardı. Polonyalı taraftarlar, statta görevli polis ekipleriyle tartışıp kavga etti. Kısa süre içerisinde ortalık karışırken polisler taraftarlara müdahale etti.

FENERBAHÇELİ TARAFTARLAR PROTESTO ETTİ

Polis ekiplerine yapılanlara sinirlenen Fenerbahçe taraftarı tezahürat ve ıslıklarla Polonyalı taraftarları protesto etti.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Mert Günok, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Nathan Ake, Guendouzi, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Fred, Kerem, Talisca.

Gornik Zabrze: Schulze, Janicki, Sacek, Sanchez, Janza, Donio, Sadilek, Urbanski, Ismaheek, Khlan, Prekop.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi
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