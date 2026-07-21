Halk TV Spor Fenerbahçe maçında ortalık karıştı: Polonyalı taraftarlar polisle kavga etti

Fenerbahçe maçında ortalık karıştı: Polonyalı taraftarlar polisle kavga etti Fenerbahçe maçı için Chobani Stadyumu'nda yerini alan Gornik Zabrze taraftarları polisle tartışıp kavga etti. Olaylar polis ekiplerinin müdahalesiyle yatıştı.