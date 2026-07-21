Fenerbahçe maçında ortalık karıştı: Polonyalı taraftarlar polisle kavga etti
Fenerbahçe maçı için Chobani Stadyumu'nda yerini alan Gornik Zabrze taraftarları polisle tartışıp kavga etti. Olaylar polis ekiplerinin müdahalesiyle yatıştı.
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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, Polonya temsilcisi Gornik Zabrze'yi konuk ediyor.
GORNIK ZABRZE TARAFTARI TAŞKINLIK ÇIKARDI
Kritik mücadele öncesinde statta yerini alan Gornik Zabrze taraftarları taşkınlık çıkardı. Polonyalı taraftarlar, statta görevli polis ekipleriyle tartışıp kavga etti. Kısa süre içerisinde ortalık karışırken polisler taraftarlara müdahale etti.
FENERBAHÇELİ TARAFTARLAR PROTESTO ETTİ
Polis ekiplerine yapılanlara sinirlenen Fenerbahçe taraftarı tezahürat ve ıslıklarla Polonyalı taraftarları protesto etti.
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Mert Günok, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Nathan Ake, Guendouzi, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Fred, Kerem, Talisca.
Gornik Zabrze: Schulze, Janicki, Sacek, Sanchez, Janza, Donio, Sadilek, Urbanski, Ismaheek, Khlan, Prekop.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi