Fenerbahçe maçı öncesi Lyon'da büyük endişe: Fransızlar hemen iptal etti

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UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Lyon sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. OL Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 22.00'de başlayacak.

STATTA FENERBAHÇE ÖNLEMİ

Kritik mücadeleye artık saatler kalırken Fransız temsilcisinde hareketlilik sürüyor. Fransız basınından Le Progres'in haberine göre; Lyon yönetimi, Fenerbahçe taraftarının statta çoğunluk oluşturmasını engellemeye çalışıyor.

BİLET SATIŞLARINDA CİDDİ DENETİM

2017 yılında oynanan Beşiktaş maçındaki görüntülerin bir daha yaşanmasını istemeyen Fransızlar, bilet satışlarında sıkı denetim uyguluyor. Sarı-lacivertli taraftarların deplasman tribünü dışındaki tribünlerden bilet alması yasaklanırken aksi şekilde davrananlara ceza uygulandı.

437 BİLET İPTAL EDİLDİ

Şu ana kadar en az 437 Fenerbahçe taraftarı tespit edilirken biletlerin iptal edildiği bildirildi.