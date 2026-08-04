Fenerbahçe maçı öncesi gerçeği kabul etti

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe ile Sturm Graz karşı karşıya gelecek.

"FAVORİ OLMADIĞIMIZI BİLİYORUM"

5 Ağustos Çarşamba günü Chobani Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesi Sturm Graz teknik direktörü Fabio Ingolitsch açıklamalarda bulundu. Ingolitsch favorinin Fenerbahçe olduğunu vurguladı.

Fabio Ingolitsch'nun sözleri şu şekilde:

Her şeyi mümkün olduğunca basit ve normal tutmaya çalışıyoruz. Bizi özel bir atmosferin ve maçın beklediğinin farkındayız. Takımdaki kimse daha önce böyle bir atmosferde oynamadı. Bu yüzden genç takımımızın bu ortama ve atmosfere nasıl tepki vereceğini görmek benim için de heyecan verici olacak. İyi olan şu ki Edinburgh'da benzer bir atmosferi tecrübe ettik. Çocukların ne kadar sakin ve soğukkanlı kaldığını gördük. Yarın da aynı duruşa ihtiyacımız olacak. Açıkça favori olmadığımızı bildiğimiz bu maça olabildiğince normal yaklaşmak istiyoruz.

"BİREYSEL MÜCADELE EDERSEK KAYBOLURUZ"

Cesur olmak harika bir özelliktir. Büyük isimlerden ya da atmosferden gözümüzün korkmasına izin veremeyiz. İhtiyacımız olan tek şey, rakibe saygı duymak ve kendi oyunumuzu oynamak. Bireysel olarak öne çıkmak yerine kolektif bir takım oyunu sergilemeliyiz. Bireysel olarak mücadele edersek kayboluruz ama takım olarak Fenerbahçe'den daha iyi bir birliktelik sunabileceğimize inanıyorum. Büyük şansımız bu.

"BİZE CESARET VERİYOR"

Fenerbahçe'nin henüz ligi başlamadığı için onları izleme şansımız az oldu. Polonya ikincisine karşı turu geçerek kağıt üzerindeki görevlerini tamamladılar. Bizi elemek ve Şampiyonlar Ligi yoluna devam etmek istiyorlar. İstanbul'daki ilk maçta çok üstünlerdi ama Polonya'daki maçta cesur bir rakibe karşı zorlandıklarını da gördük. Bu detaylar bize cesaret veriyor. Kendi planımızı uygulayıp güçlü yönlerimizi sahaya yansıtmaya çalışacağız.

"CADI KAZANI'NI OLUŞTURUP TURU GEÇMEK İSTİYORUZ"

Bunu haftaya salı Graz'da göreceğiz. Amacımız yarın buradan Graz'daki rövanş için en iyi sonuçla ayrılmak. Taraftarlarımız her yerde bizi destekliyor. Haftaya evimizde de o 'cadı kazanı'nı oluşturup turu geçen taraf olmak istiyoruz.