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Halk TV Spor Fenerbahçe maçı öncesi açıklandı: Forma giyemeyecekler

Fenerbahçe maçı öncesi açıklandı: Forma giyemeyecekler

Fenerbahçe'ye konuk olacak Roma'da Lorenzo Pellegrini ve Antonio kadroya alınmadı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Fenerbahçe maçı öncesi açıklandı: Forma giyemeyecekler

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Fenerbahçe ile Roma karşılaşacak. 10 Eylül Perşembe günü Chobani Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 19.45'te başlayacak.

PELLEGRINI VE ARENA YOK

Karşılaşma öncesi İstanbul'a doğru yola çıkan İtalyan ekibinin kadrosu belli oldu. Kadroda Lorenzo Pellegrini ve Antonio Arena'ya yer verilmedi.

Lorenzo Pellegrini'nin uzun süreli sakatlığı sonrası risk almamak için kadroda olmadığı ifade edildi. 17 yaşındaki golcü Antonio Arena ise UEFA Youth League'de sahaya çıkacak.

KAMP KADROSU

Roma'nın kadrosu şu şekilde:

Kaleciler: Svilar, De Marzi, Gollini

Savunma: Rensch, Koulierakis, Ndicka, Molina, Hermoso, Mancini, Balerdi, Wesley, Lulli, Ghilardi

Orta saha: Cristante, De Roon, Kone, Pisilli, Mora.

Hücum: Castro, Malen, Soule, Dybala.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi
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