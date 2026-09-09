Fenerbahçe maçı öncesi açıklandı: Forma giyemeyecekler
Fenerbahçe'ye konuk olacak Roma'da Lorenzo Pellegrini ve Antonio kadroya alınmadı.
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Fenerbahçe ile Roma karşılaşacak. 10 Eylül Perşembe günü Chobani Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 19.45'te başlayacak.
PELLEGRINI VE ARENA YOK
Karşılaşma öncesi İstanbul'a doğru yola çıkan İtalyan ekibinin kadrosu belli oldu. Kadroda Lorenzo Pellegrini ve Antonio Arena'ya yer verilmedi.
Lorenzo Pellegrini'nin uzun süreli sakatlığı sonrası risk almamak için kadroda olmadığı ifade edildi. 17 yaşındaki golcü Antonio Arena ise UEFA Youth League'de sahaya çıkacak.
KAMP KADROSU
Roma'nın kadrosu şu şekilde:
Kaleciler: Svilar, De Marzi, Gollini
Savunma: Rensch, Koulierakis, Ndicka, Molina, Hermoso, Mancini, Balerdi, Wesley, Lulli, Ghilardi
Orta saha: Cristante, De Roon, Kone, Pisilli, Mora.
Hücum: Castro, Malen, Soule, Dybala.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi