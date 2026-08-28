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UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Fenerbahçe deplasmanda Lyon'u 2-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

MAÇ SONU ORTALIK KARIŞTI

18 yıl sonra UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ana tabloya yükselen sarı-lacivertliler son düdüğün ardından sahada kutlama gerçekleştirdi. Ancak Lyon teknik ekibi ve futbolcular ve taraftarların, sarı-lacivertlilere müdahale etmesiyle ortam gerildi.

OLAYLARDAN TRT DE NASİBİNİ ALDI

Fransızların çıkardığı olaylar kısa sürede büyürken yayıncı kuruluş TRT'de gerginlikten nasibini aldı. Canlı yayında söylenenlere göre; mücadelenin ardından Fransız güvenlik güçleri yayın alanında güvenliğin sağlanamayacağını belirtti.

Güvenlik güçleri bu gerekçeyle yayın masası ve sandalyelerin saha kenarına getirilmesine izin vermedi. TRT ekibinin saha kenarından yayın yapmaması için zorluk çıkartıldı.