Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor Fenerbahçe kupayı Chobani Stadı'nda kaldıracak

Fenerbahçe kupayı Chobani Stadı'nda kaldıracak

Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı, Kadınlar Süper Lig şampiyonluk kupasını Chobani Stadı'nda alacak.

Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Fenerbahçe kupayı Chobani Stadı'nda kaldıracak

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde sezonun bitimine 2 hafta kala tarihindeki ilk şampiyonluğunu ilan eden Fenerbahçe arsaVev, kupasını Chobani Stadı'nda kaldıracak.

ÜNYE SK MAÇI SONRASI KUPASINI ALACAK

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre ligin son haftasında 19 Mayıs Salı günü saat 14.00'te Chobani Stadı'nda Ünye Kadın SK'yi konuk edecek Fenerbahçe arsaVev, karşılaşmanın ardından düzenlenecek törenle kupasına kavuşacak.

Süper Lig'de şampiyon FenerbahçeSüper Lig'de şampiyon Fenerbahçe

Karşılaşmanın biletleri, yarın saat 16.00'da genel satışa sunulacak. ​​​​​​​Passo Taraftar Kart zorunluluğu bulunmayan bilet satışı, yalnızca Passo ve Passo Mobil Uygulaması üzerinden gerçekleştirilecek.

İŞTE BİLET FİYATLARI

Müsabakanın bilet fiyatları şu şekilde:

Maraton Üst A-B-H-I Blok: 100 lira
Maraton Üst C-D-E-F-G Blok: 200 lira (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Fenerbahçe Süper Lig
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro