Fenerbahçe kongreyi beklerken Serdal Adalı fırsatı kaçırmadı: Daldaki kuşu kapacak

Fenerbahçe'de transferler için kongreyi beklerken, Beşiktaş devreye girdi. Sarı lacivertlilerde 2 başkan adayının da listesindeki golcü için Serdal Adalı harekete geçti.

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transferler için kongre bekleniyor. 6-7 Haziran'da yapılacak olağanüstü kongrede Aziz Yıldırım ile Hakan Safi yarışacak.
Sarı lacivertlilerde 2 başkan adayı da yeni teknik direktör ve transferler için temaslarını sürdürüyor. Ancak anlaşma yapılabilmesi için kongre sonucu bekleniyor.

Başkan Sadettin Saran'ın da daha önceden ön görüşme yaptıkları futbolcuları 2 adaya da ilettiği belirtiliyor.
Bu isimlerden birinin de Borussia Dortmund'ta forma giyen Gineli yıldıs Serhou Guirassy. İlk görüşmelerden olumlu yanıt alındığı ileri sürülmüştü.

BEŞİKTAŞ DEVREDE

Fenerbahçe'de transfer için kongrenin sonuçlanması beklenirken Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın devreye girdiği iddia edildi.
Fanatik'teki habere göre siyah beyazlıların sözleşmesi bitecek olman Guirassy için harekete geçtikleri öğrenildi.

Sözleşmesi bittiği için bonservis bedeli olmayan ve "Daldaki kuş" gözüyle bakılan Guirassy için cazip bir teklif hazırlandığı ileri sürüldü.
30 yaşındaki futbolcu Borussia Dortmund'ta geride kalan sezonda Bundesliga'da 33 maçta 17 gol attı. Şampiyonlar Ligi'nde ise 10 maçta fileleri 4 kez havalandırdı.

