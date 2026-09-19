Fenerbahçe karşısında 2 eksik

Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak Eyüpspor'un kadrosunda iki önemli eksik bulunuyor.

Eflatun-sarılı ekip, zorlu Kadıköy deplasmanında sakatlıkları bulunan iki futbolcusundan yararlanamayacak.

İKİ FUTBOLCU FORMA GİYEMEYECEK

Fenerbahçe ile Eyüpspor, 20 Eylül Pazar günü saat 17.00'de Chobani Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Karşılaşmada Kadir Sağlam düdük çalacak.

Eyüpspor'da Taşkın İlter ve Abdelhamid Sabidi, devam eden sakatlıkları nedeniyle mücadelede görev alamayacak. İstanbul temsilcisi böylece güçlü rakibi karşısında iki oyuncusundan eksik sahaya çıkacak.

EYÜPSPOR ÇIKIŞ ARIYOR

Sezona kötü bir başlangıç yapan Eyüpspor, geride kalan 5 haftada yalnızca 1 galibiyet alabildi. Ligdeki diğer 4 karşılaşmadan mağlubiyetle ayrılan eflatun-sarılılar, topladığı 3 puanla 17. sırada yer alıyor.

İstanbul ekibi sezonun ilk iki haftasında üst üste mağlubiyetler yaşarken, 3. haftada Alanyaspor'u sahasında 2-1 mağlup ederek ilk 3 puanını hanesine yazdırdı. Ancak Eyüpspor, bu galibiyetin ardından oynadığı iki karşılaşmada da sahadan yenilgiyle ayrıldı.

HÜCUMDA ALARM VERİYOR

Eyüpspor'un sezon başlangıcındaki en büyük problemlerinden biri ise gol yollarında yaşanıyor. Eflatun-sarılı ekip, mağlubiyetle tamamladığı 4 karşılaşmanın hiçbirinde gol sevinci yaşayamadı.

Geride kalan 5 haftada yalnızca Alanyaspor karşısında gol bulabilen Eyüpspor, Erzurumspor FK ile birlikte ligin en az gol atan takımları arasında bulunuyor.

Fenerbahçe karşısında zorlu bir sınava çıkacak olan Eyüpspor, hem kötü gidişata son vermek hem de Kadıköy'den sürpriz bir sonuçla ayrılmak için mücadele edecek.

FENERBAHÇE MORAL TOPLAMAK İSTİYOR

Sarı-lacivertliler, son iki karşılaşmasında galip gelemedi ve üst sıralardan uzaklaştı. İsmail Kartal ve öğrencileri, Eyüpspor karşısında galip gelerek hem aradaki farkı kapatmayı hem de taraftarlarını mutlu etmeyi hedefliyor.