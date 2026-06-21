Fenerbahçe, yoğun bir transfer dönemine girerken sol bek mevkiinde kritik kararlar alıyor. Sarı-lacivertli yönetim, Archie Brown için Nottingham Forest'tan gelen 16 milyon euroluk teklifi reddederek daha yüksek bir rakam beklemeye başladı. Başkan Aziz Yıldırım liderliğindeki futbol komitesi, kadro yapılanmasını kısa sürede tamamlamak için kolları sıvadı.

İNGİLTERE'DEN YENİ TEKLİF YOLDA

Nottingham Forest'ın İngiliz sol bek Archie Brown için masaya koyduğu 16 milyon euro, Fenerbahçe yönetimi tarafından yetersiz bulundu. Kulüp, söz konusu rakamın çok altında kaldığını düşünerek teklifi geri çevirdi. İngiliz ekibinin yakın zamanda revize edilmiş bir teklifle geri döneceği ve müzakerelerin yeniden başlayacağı öğrenildi. Fenerbahçe, Brown'ın piyasa değerini çok daha yüksek tuttuğunu net biçimde ortaya koydu.

OOSTERWOLDE İÇİN 25 MİLYON EURO SINIRI

Hollandalı sol bek Jayden Oosterwolde cephesinde de kritik bir beklenti söz konusu. Yönetim, Oosterwolde için Avrupa kulüplerinden gelen teklifleri titizlikle değerlendiriyor ve bonservis gelirinde 25 milyon euronun altına inmeyeceğini net bir tutumla ortaya koyuyor. Hollandalı oyuncunun ayrılması durumunda Fenerbahçe'nin sol stoper mevkiine çift transfer yapacağı kesinleşmiş durumda. Bu transferlerden en az birinin deneyimli ve yabancı bir isim olacağı da kulüp içi kaynaklarca doğrulandı.

KİRALIKTAN BONSERVIS GELİRİ: AMRABAT VE DIEGO CARLOS

Sezon boyunca kiralık olarak başka takımlarda forma giyen Sofyan Amrabat ve Diego Carlos için de önemli bir bonservis geliri beklentisi gündemde. Fenerbahçe, bu iki oyuncunun satışından ciddi bir kaynak yaratmayı hedefliyor. Futbol komitesi, söz konusu transferlerden elde edilecek geliri yeni takviyeler için bütçeye dahil etmiş durumda.

GORNIK ZABRZE MAÇLARİ ÖNCESI TAKVİYE ZORUNLULUĞU

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda Polonyalı rakip Gornik Zabrze ile karşılaşacak. Kritik çifte karşılaşma öncesinde yönetim, birkaç takviyeyi bir an önce kadroyu tamamlamayı planlıyor. Hem sahada hem de transfer masasında yoğun bir tempo yaşayan sarı-lacivertliler, Avrupa kupaları ve lig maçlarına sağlam bir kadroyla girmek istiyor.