Fenerbahçe ilk maçı tek golle kazandı: Şampiyonlar Ligi'nde avantajı kaptı
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Gornik Zabrze'yle karşılaşan Fenerbahçe tek golle galip geldi.
Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Gornik Zabrze'yle karşı karşıya geldi.
FENERBAHÇE TEK GOLLE KAZANDI
Chobani Stadyumu'nda oynanan mücadelede sarı-lacivertliler sahadan tek golle galip ayrıldı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü 37. dakikada Anderson Talisca kaydetti.
İSMAİL KARTAL İLK RESMİ MAÇINI KAZANDI
Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe'ye geri dönen teknik direktör İsmail Kartal ilk resmi maçından galibiyetle ayrıldı.
RÖVANŞ 29 TEMMUZ'DA
Taraflar arasındaki rövanş mücadelesi 29 Temmuz Çarşamba günü Polonya'da oynanacak. Mücadele TSİ 21.00'de başlayacak.
3. ÖN ELEME TURUNDAKİ MUHTEMEL RAKİBİ
Sarı-lacivertliler, Gornik Zabrze'yi elemesi halinde 3. ön eleme turunda Sturm Graz - Hearts eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi