Fenerbahçe ile 20 kupa kazandı: Sözleşmesi yenilendi

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, kaptanı Melih Mahmutoğlu'nun sözleşmesinin 1 yıl uzatıldığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 2013 yılından bu yana Fenerbahçe forması giyen tecrübeli oyuncuyla 1 yıllık yeni anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

FENERBAHÇE'DE 20 KUPA KAZANDI

Kulüp kariyerinde Fenerbahçe ile 2 EuroLeague, 8 Türkiye Ligi, 6 Türkiye Kupası ve 4 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu yaşayan Melih Mahmutoğlu'nun, yeni sezonda da takımın başarısı için mücadele edeceği belirtildi. Açıklamada, "Bu anlaşmanın kulübümüze ve Melih Mahmutoğlu'na hayırlı olmasını diliyor, kaptanımıza 10 numaralı çubuklu formasıyla başarılarla dolu bir sezon diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

MELİH MAHMUTOĞLU KARİYERİ

Profesyonel kariyerine altyapı seviyesinde başlayan Mahmutoğlu, Darüşşafaka ve Erdemir formalarını giydikten sonra 2013 yılında Fenerbahçe'ye transfer oldu. Sarı-lacivertli ekipte takım kaptanlığına kadar yükselen tecrübeli oyuncu, kulüp tarihinin en önemli başarılarında pay sahibi oldu.

Fenerbahçe ile çok sayıda Türkiye Ligi şampiyonluğu, Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası kazanan Melih Mahmutoğlu, 2017 yılında EuroLeague şampiyonluğu yaşayarak Türk basketbol tarihine geçen kadronun önemli parçalarından biri oldu. Milli takım formasıyla da birçok uluslararası organizasyonda görev alan başarılı oyuncu, tecrübesi ve liderliğiyle Türk basketbolunun sembol isimlerinden biri haline geldi.

Kulüp kariyerinde uzun yıllar aynı takımın formasını giymesiyle öne çıkan Melih Mahmutoğlu, saha içindeki liderliği, kritik anlarda bulduğu sayılar ve örnek profesyonelliğiyle Fenerbahçe taraftarlarının en sevdiği isimler arasında yer almayı sürdürüyor.