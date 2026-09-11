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Halk TV Spor Fenerbahçe için canlı yayında açıkladı: Gelir Allah'ın izniyle şampiyonluğu yaşatırız

Fenerbahçe için canlı yayında açıkladı: Gelir Allah'ın izniyle şampiyonluğu yaşatırız

İsmail Kartal'ın ayrılmasının ardından konuşan Bülent Uygun, Fenerbahçe'nin istemesi halinde göreve gelmeye hazır olduğunu ifade etti.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Fenerbahçe için canlı yayında açıkladı: Gelir Allah'ın izniyle şampiyonluğu yaşatırız

UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında Fenerbahçe sahasında Roma'yla karşılaştı. Chobani Stadyumu'ndaki mücadele 1-1'lik eşitlikle sona ererken karşılaşmanın ardından ortalık karıştı.

Maçın ardından kameralar karşısına geçen İsmail Kartal görevinden istifa ettiğini duyurdu. Yönetimin çabalarına rağmen kararından vazgeçmeyen İsmail Kartal, Fenerbahçe'den ayrıldı. İsmail Kartal'ın istifasıyla birlikte teknik direktör tartışmaları başlarken Bülent Uygun'dan flaş bir çıkış geldi.

Fenerbahçe için canlı yayında açıkladı: Gelir Allah'ın izniyle şampiyonluğu yaşatırız - Resim : 1

"GELİR ALLAH'IN İZNİYLE ŞAMPİYONLUĞU YAŞATIRIZ"

Tivibuspor'a konuşan Uygun teklif gelmesi halinde göreve hazır olduğunu söyledi. Uygun, sarı-lacivertlileri şampiyon yapacağını belirtti.

Bülent Uygun'un sözleri şu şekilde:

Fenerbahçe gibi bir kulüpte göreve talip olunmaz, göreve davet edilir. Kulüp tarafından benimle ilgili böyle bir düşünce oluşursa biz de gelir Allah'ın izniyle şampiyonluğu yaşatırız.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Fenerbahçe İsmail Kartal
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