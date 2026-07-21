Fenerbahçe Gornik Zabrze: İşte ilk 11'ler

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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Polonya temsilcisi Gornik Zabrze ile karşı karşıya gelecek.

21 Temmuz Salı (bugün) Chobani Stadyumu'nda oynanacak mücadele, saat 21.00'de başlayacak ve tv100'den naklen yayınlanacak.

MAÇIN HAKEMİ LUKJANCUKAS

Maçı Litvanyalı hakem Manfredas Lukjancukas yönetecek. Lukjancukas'ın yardımcılıklarını Mangirdas Mirauskas ile Aleksandras Stepanovas yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Vilius Paulauskas olacak.

FENERBAHÇE'NİN 301. SINAVI

Fenerbahçe, Gornik Zabrze karşılaşması ile birlikte Avrupa kupalarındaki 301. sınavına çıkacak.



Sarı-lacivertliler geride kalan 300 mücadelede 118 galibiyet, 65 beraberlik, 117 mağlubiyet yaşarken, attığı 409 gole karşın kalesinde 423 gol gördü.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe - Gornik Zabrze maçının muhtemel 11'leri şu şekilde:

Fenerbahçe: Mert Günok, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Levent, Guendouzi, Bartuğ, İrfan Can, Fred, Kerem, Talisca.

Mert Günok, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Levent, Guendouzi, Bartuğ, İrfan Can, Fred, Kerem, Talisca. Gornik Zabrze: Schulze, Janza, Sanchez, Sacek, Janicki, Urbanski, Sadilek, Donio, Khlan, Prekop, Ishmael.

RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Müsabakanın rövanşı, 29 Temmuz Çarşamba günü Polonya'da oynanacak ve TSİ 21.00'de başlayacak.