Fenerbahçe gitsin diye tazminat ödemişti: Benfica gitsin diye dünyanın parasını kazanacak

Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho'yu gönderirken tazminat ödemişti. Sarı lacivertli kulüp, Portekizli teknik adama 9 milyon euro vermişti.

Mourinho, Fenerbahçe'den ayrılır ayrılmaz ülkesi Portekiz'in güçlü takımlarından Benfica'nın başına geçti.

Benfica, Mourinho yönetiminde sezonu yenilgisiz kapattı ancak Porto ve Sporting Lizbon'un ardından 3. sırada yer alarak Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını kaybetti.

REAL MADRİD BENFİCA'YA PARA ÖDEYECEK

Jose Mourinho şimdi Benfica'dan da ayrılıyor. Ancak bu kez gönderilmiyor, transfer ediliyor.

İspanyol devi Real Madrid'in Portekizli teknik direktörle anlaştığı belirtildi.

Real Madrid'in Mourinho için Benfica Kulübü'ne 6 milyon euro ödeyeceği ifade edildi.

Mourinho, Real Madrid'i 2010-2013 yılları arasında çalıştırmıştı. Portekizli hoca lig, İspanya Kupası ve İspanya Süper Kupası'nı kazanmıştı.