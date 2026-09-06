Fenerbahçe galibiyeti sonrası Beşiktaş'a müjde: Derbi biter bitmez açıkladı
Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta Serdal Adalı soyunma odasına indi. Adalı, takıma prim müjdesini bizzat açıkladı.
Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaştı. Chobani Stadyumu'nda oynanan derbide geride gelmeyi başaran siyah-beyazlılar sahadan 2-1'lik üstünlükle ayrıldı.
Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 38. dakikada Rıdvan Yılmaz ve 73. dakikada Dusan Vlahovic kaydetti. Fenerbahçe'nin tek golüyse 26. dakikada Milan Skriniar'dan geldi.
SERDAL ADALI'DAN PRİM MÜJDESİ
Alınan galibiyet sonrası siyah-beyazlı futbolcular büyük bir sevinç yaşarken Başkan Serdal Adalı'dan da müjdeli haber geldi.
Maçın sona ermesinin ardından soyunma odasına inen Serdal Adalı, siyah-beyazlı futbolcuları tebrik etti. Başkan Adalı'nın derbiye özel prim açıklamasını Beşiktaşlı futbolcular, alkışlarla kutladı.
İKİNCİ SIRAYA YÜKSELDİLER
Fenerbahçe galibiyetiyle birlikte siyah-beyazlılar ligde 9 puana ulaşarak ikinci sıraya yükseldi. 6 puanda kalan Fenerbahçe ise dördüncü sırada kaldı.