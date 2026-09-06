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Halk TV Spor Fenerbahçe galibiyeti sonrası Beşiktaş'a müjde: Derbi biter bitmez açıkladı

Fenerbahçe galibiyeti sonrası Beşiktaş'a müjde: Derbi biter bitmez açıkladı

Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta Serdal Adalı soyunma odasına indi. Adalı, takıma prim müjdesini bizzat açıkladı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Fenerbahçe galibiyeti sonrası Beşiktaş'a müjde: Derbi biter bitmez açıkladı

Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaştı. Chobani Stadyumu'nda oynanan derbide geride gelmeyi başaran siyah-beyazlılar sahadan 2-1'lik üstünlükle ayrıldı.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 38. dakikada Rıdvan Yılmaz ve 73. dakikada Dusan Vlahovic kaydetti. Fenerbahçe'nin tek golüyse 26. dakikada Milan Skriniar'dan geldi.

SERDAL ADALI'DAN PRİM MÜJDESİ

Alınan galibiyet sonrası siyah-beyazlı futbolcular büyük bir sevinç yaşarken Başkan Serdal Adalı'dan da müjdeli haber geldi.

Maçın sona ermesinin ardından soyunma odasına inen Serdal Adalı, siyah-beyazlı futbolcuları tebrik etti. Başkan Adalı'nın derbiye özel prim açıklamasını Beşiktaşlı futbolcular, alkışlarla kutladı.

Fenerbahçe galibiyeti sonrası Beşiktaş'a müjde: Derbi biter bitmez açıkladı - Resim : 1

İKİNCİ SIRAYA YÜKSELDİLER

Fenerbahçe galibiyetiyle birlikte siyah-beyazlılar ligde 9 puana ulaşarak ikinci sıraya yükseldi. 6 puanda kalan Fenerbahçe ise dördüncü sırada kaldı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Fenerbahçe Beşiktaş Serdal Adalı
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