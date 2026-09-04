Fenerbahçe formasını giyemeden kiralık gönderildi: Transfer resmen açıklandı

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de beklenen ayrılık gerçekleşti. Sarı-lacivertlilerin genç futbolcusu Adem Yeşilyurt, Kütahyaspor'a kiralandı.

TFF 2. Lig ekibinden transfere dair yapılan açıklamada "Kütahyaspor’umuza hoş geldin, Adem Yeşilyurt! Yeni sezon hazırlıklarımız kapsamında kadromuza dahil olan Adem Yeşilyurt ile gücümüze güç katıyoruz. Formamızla nice başarılara birlikte!" ifadelerine yer verildi.

KARŞIYAKA'DAN TRANSFER EDİLDİ

Sarı-lacivertliler, Adem Yeşilyurt'u TFF 3. Lig ekiplerinden Karşıyaka'dan transfer etti. Yeşilyurt için 500 bin euro bonservis ödenirken anlaşmada ayrıca yüzde 25 sonraki satıştan pay yer aldı.

3 FUTBOLCU KİRALIK GİDECEK

Buna ek olarak Fenerbahçe altyapısından 3 futbolcu, Karşıyaka'da kiralık olarak forma giyecek.

2 GOL VE 2 ASİST KAYDETTİ

19 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon Karşıyaka'da forma giydiği 23 maçta 2 gol ve 2 asist kaydetti.