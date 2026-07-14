Fenerbahçe flaş transferini resmen açıkladı: Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk yaşadı

Fenerbahçe, flaş bir transfere imza attı. Sarı lacivertli kulüp, Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluğu bulunan ünlü basketbolcuyu kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

Yapılan açıklama şöyle:

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımız, son olarak BC Rytas forması giyen Litvanyalı guard Ignas Sargiunas (1.94cm - 1999) ile 2+1 yıllık anlaşmaya varmıştır.

Profesyonel kariyerine 2015 yılında Zalgiris Kaunas 2 takımında başlayan Litvanyalı guard, 2018 yılında Amerika’nın yolunu tuttu. Kolej Ligi kariyerine 2018-19 sezonunda Georgia Athletics ile başlayan Sargiunas, 2019-20 sezonunda ise Colorado State’e geçti. Amerika yıllarının ardından Litvanya’ya BC Prienai formasıyla dönen başarılı genç oyuncu, 2022-23 sezonunda Medi Bayreuth, 2023-24 sezonunda Neptunas ve 2024 yılından bugüne kadar ise BC Rytas formaları giydi. Ignas Sargiunas, BC Rytas ile şampiyonluk yaşadığı 2025-26 Basketbol Şampiyonlar Ligi sezonunda 11.2 sayı, 3.1 ribaund ve 2.4 asist ortalamalarıyla oynadı.

MİLLİ TAKIMDA DA OYNUYOR

Uluslararası arenada küçük yaşlardan itibaren Litvanya Milli Takımı için mücadele eden başarılı oyun kurucu, 2016 yılında Türkiye'de düzenlenen FIBA U18 Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanırken, 2017 yılında Slovakya'da ise bronz madalyanın sahibi oldu. Litvanya Milli Takımı ile 2027 Avrupa Şampiyonası Elemelerinde de boy gösteren Sargiunas, 19 sayı, 2.5 ribaund, 1.3 asist istatistiklerini yakaladı.

Bu anlaşmanın Kulübümüze ve Ignas Sargiunas’a hayırlı olmasını diliyor, 2026-27 sezonundan itibaren Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımızın başarısı için mücadele edecek oyuncumuza Çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz.

Fenerbahçe Spor Kulübü