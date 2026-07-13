Fenerbahçe ezeli rakibinden transfer etti: 2 yıllık anlaşma açıklandı
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Anadolu Efes'ten Shane Larkin'i kadrosuna kattı. Milli basketbolcuyla 2 yıllık anlaşmaya varıldı.
Basketbol Süper Ligi'nde son şampiyon Fenerbahçe transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı-lacivertliler uzun yıllar boyunca ezeli rakibi Anadolu Efes'te forma giyen Shane Larkin'i kadrosuna kattı.
Fenerbahçe'den transfere dair yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımız, son olarak Anadolu Efes forması giyen Amerika asıllı Türk oyun kurucu Shane Larkin (1.80cm - 1992) ile 2 yıllık anlaşmaya varmıştır.
Bu anlaşmanın Kulübümüze ve Shane Larkin’e hayırlı olmasını diliyor, 2026-27 sezonundan itibaren Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımızın başarısı için mücadele edecek oyuncumuza Çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz.
ANADOLU EFES'LE 2 EUROLEAGUE KAZANDI
2018-2019 sezonunda Anadolu Efes'e transfer olan Shane Larkin, 4 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 3 Türkiye Ligi, 2 EuroLeague, 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.