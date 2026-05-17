Fenerbahçe Eyüpspor: İlk 11'ler

Fenerbahçe, Süper Lig'in 34. ve son haftasında sahasında Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek.

Chobani Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Mücadeleyi hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

Türkmen'in yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Samet Çiçek yapacak.

VAR'da Bülent Birincioğlu, AVAR'da Samet Çavuş olacak.

ŞAMPİYONLUĞU GALATASARAY'A KAPTIRDI

Süper Lig'de oynadığı 33 maçta 21 galibiyet, 10 beraberlik ve 2 yenilgi alan Fenerbahçe, şampiyonluğu Galatasaray'a kaptırdı.

Eyüpspor ise 33 maçta 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 17 yenilgi alarak 32 puanla 13. sırada bulunuyor.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Fenerbahçe - Eyüpspor maçının ilk 11'leri belli oldu: