Fenerbahçe Eyüpspor: İlk 11'ler
Süper Lig'de sezonun son maçında sahasında Eyüpspor'u ağırlayacak olan Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 34. ve son haftasında sahasında Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek.
Süper Lig'de oynadığı 33 maçta 21 galibiyet, 10 beraberlik ve 2 yenilgi alan Fenerbahçe, şampiyonluğu Galatasaray'a kaptırdı.
Chobani Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.
Mücadeleyi hakem Mehmet Türkmen yönetecek.
Türkmen'in yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Samet Çiçek yapacak.
VAR'da Bülent Birincioğlu, AVAR'da Samet Çavuş olacak.
ŞAMPİYONLUĞU GALATASARAY'A KAPTIRDI
Eyüpspor ise 33 maçta 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 17 yenilgi alarak 32 puanla 13. sırada bulunuyor.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
Fenerbahçe - Eyüpspor maçının ilk 11'leri belli oldu:
Fenerbahçe: Mert Günok, Mert Müldür, Yiğit Efe, Çağlar, Brown, İsmail, Kante, Oğuz, Fred, Musaba, Kerem
Eyüpspor: Jankat, Calegari, Bedirhan, Claro, Umut, Taşkın, Radu, Legowski, Baran Ali, Metehan, Umut
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi