Fenerbahçe Erokspor'u mağlup edip avantajı kaptı

Safiport Erokspor'u konuk eden Fenerbahçe Beko parkeden 94-72'lik skorla galip ayrıldı. Sarı-lacivertliler seride 1-0 öne geçti.

Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Safiport Erokspor'u 94-72 mağlup ederek seride durumu 1-0'a getirdi.

RÖVANŞ 29 MAYIS'TA OYNANACAK

Serinin ikinci maçı, Safiport Erokspor'un ev sahipliğinde 29 Mayıs Cuma günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

DETAYLAR

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Yener Yılmaz, Ahmet Tatlıcı, Tolga Akkuşoğlu

Fenerbahçe Beko: Melli 6, Horton-Tucker 19, Tarık Biberovic, Hall 10, Birch 5, Metecan Birsen 8, Baldwin 9, Mert Emre Ekşioğlu, Melih Mahmutoğlu 13, Onuralp Bitim 10, Jantunen 11, Zagars 3

Safiport Erokspor: Crawford 11, Simmons 11, Thurman 14, Egehan Arna 6, Love 8, Pangos 2, Galloway 8, Cornelie 8, Thomas Akyazılı, Ahmet Düverioğlu 4

1. Periyot: 28-19

Devre: 45-32

3. Periyot: 66-49

Beş faulle çıkan oyuncu: 36:41 Love (Safiport Erokspor)

