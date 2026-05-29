Fenerbahçe Erokspor'u geçti: Yarı finalde dev eşleşme
Safiport Erokspor'u 96-73 geçen Fenerbahçe Beko durumu 2-0'a getirerek yarı finale yükseldi. Sarı-lacivertliler, Anadolu Efes'le eşleşti.
Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Fenerbahçe Beko deplasmanda Safiport Erokspor ile karşı karşıya geldi.
FENERBAHÇE YARI FİNALDE
DETAYLAR
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Kaan Büyükçil, Özge Şentürk Bayraktar
Safiport Erokspor: Pangos, Simmons 10, Cornelie 20, Egehan Arna 10, Love 16, Thomas Akyazılı 3, Thurman 6, Ahmet Düverioğlu 8, Crawford, Galloway, Ozan Yılmaz
Fenerbahçe Beko: Melli 5, Horton-Tucker 17, Melih Mahmutoğlu 21, Hall 5, Birch 8, Metecan Birsen 5, Baldwin 10, Onuralp Bitim 5, Jantunen 14, Colson 6, Mert Emre Ekşioğlu, Demircan Demir
1. Periyot: 11-25
Devre: 37-64
3. Periyot: 56-79