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Halk TV Spor Fenerbahçe düşünmeden teklifi reddetti: Ayrılmak için yönetime rest çekti

Fenerbahçe düşünmeden teklifi reddetti: Ayrılmak için yönetime rest çekti

Fenerbahçe, Diego Carlos için Como'dan gelen 3 milyon euroluk teklifi reddetti. Öte yandan Brezilyalı futbolcu, Como'ya gitmek için yönetime rest çekti.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Fenerbahçe düşünmeden teklifi reddetti: Ayrılmak için yönetime rest çekti

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gözler takımdan ayrılacak futbolculara çevrildi. Yeni transferler öncesi önce bazı isimlerle yollarını ayırarak kadroda yer açmayı planlayan Fenerbahçe'ye ilk teklif Como'dan geldi.

İtalyan kulübü geçtiğimiz sezon kiralık olarak oynattığı Diego Carlos'un bonservisini almak için Fenerbahçe'nin kapısını çaldı.

3 MİLYOB EUROLUK TEKLİF HEMEN REDDEDİLDİ

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Como, Diego Carlos için 3 milyon euro bonservis teklif etti. Como'nun teklifini çok düşük bulan sarı-lacivertliler olumsuz dönüş yaptı.

Fenerbahçe düşünmeden teklifi reddetti: Ayrılmak için yönetime rest çekti - Resim : 1

YÖNETİME REST ÇEKTİ

Öte yandan sezon öncesi kampına haber vermeden geç gelen Diego Carlos'un yönetime rest çektiği öne sürülüyor. Sercan Hamzaoğlu'nun aktardığına göre; Diego Carlos, Como'nun teklifini kabul etmeleri yönünde yönetime baskı yaptı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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