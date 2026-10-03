Fenerbahçe deplasmanda 2 golle kazandı: Müjde geldi
Hazırlık maçında Turan Tovuz'a konuk olan Fenerbahçe sahadan 2-0 galip ayrıldı. Sarı-lacivertlilerde Marco Asensio geri döndü.
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Süper Lig'e verilen milli aranın ardından hazırlık maçı için Azerbaycan'a giden Fenerbahçe, Turan Tovuz ile karşı karşıya geldi.
FENERBAHÇE 2 GOLLE KAZANMAYI BAŞARDI
Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de bulunan Tofiq Bahramov Stadı’nda oynanan mücadeleyi sarı-lacivertliler 2-0 kazanmayı başardı.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 60. dakikada N’Golo Kante ve 74. dakikada Çağrı Balta kaydetti.
ASENSIO DÖNDÜ
Bir süredir sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Marco Asensio da maça ilk 11'de çıktı.
MASON GREENWOOD KIRMIZI KART GÖRDÜ
Mücadelenin 32. dakikasında Roderick Miller'ın müdahalesiyle yerde kalan Mason Greenwood rakibine tekme atarak kırmızı kart gördü.
11 KİŞİ DEVAM ETTİLER
Hakemle yapılan görüşmeler sonucunda sarı-lacivertliler maça 11 kişi devam etti. Greenwood'un yerine Adnan Fettahoğlu oyuna girdi.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi