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Fenerbahçe deplasmanda 2 golle kazandı: Müjde geldi

Hazırlık maçında Turan Tovuz'a konuk olan Fenerbahçe sahadan 2-0 galip ayrıldı. Sarı-lacivertlilerde Marco Asensio geri döndü.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Fenerbahçe deplasmanda 2 golle kazandı: Müjde geldi
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Süper Lig'e verilen milli aranın ardından hazırlık maçı için Azerbaycan'a giden Fenerbahçe, Turan Tovuz ile karşı karşıya geldi.

FENERBAHÇE 2 GOLLE KAZANMAYI BAŞARDI

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de bulunan Tofiq Bahramov Stadı’nda oynanan mücadeleyi sarı-lacivertliler 2-0 kazanmayı başardı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 60. dakikada N’Golo Kante ve 74. dakikada Çağrı Balta kaydetti.

Fenerbahçe deplasmanda 2 golle kazandı: Müjde geldi - Resim : 1

ASENSIO DÖNDÜ

Bir süredir sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Marco Asensio da maça ilk 11'de çıktı.

MASON GREENWOOD KIRMIZI KART GÖRDÜ

Mücadelenin 32. dakikasında Roderick Miller'ın müdahalesiyle yerde kalan Mason Greenwood rakibine tekme atarak kırmızı kart gördü.

11 KİŞİ DEVAM ETTİLER

Hakemle yapılan görüşmeler sonucunda sarı-lacivertliler maça 11 kişi devam etti. Greenwood'un yerine Adnan Fettahoğlu oyuna girdi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Fenerbahçe Marco Asensio
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