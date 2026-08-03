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Milan forması giyen Rafael Leao’dan olumlu yanıt alamayan Fenerbahçe, sezonun bombasını patlatmak için düğmeye bastı.

Fenerbahçe, Manchester United forması giyen Marcus Rashford’ı transfer etmek için harekete geçti.

MENAJERİ İLE İLK GÖRÜŞME YAPILDI

The Sun gazetesinde yer alan habere göre; Fenerbahçeli yetkililer, Rashford’ın menajeri ile ilk görüşmeyi yaptı.

Manchester United’ın sözleşme uzatmak istemediği İngiliz yıldızın geleceği merak konusu oldu.

Barcelona’ya gitmek istemeyen 28 yaşındaki futbolcunun yerine İspanyol devi, daha az maliyet ile Karim Adeyemi’yi renklerine bağladı.

MICHAEL CARRICK KARARINI VERMEDİ

Manchester United’ın teknik direktörü Michael Carrick, Marcus Rashford ile ilgili kararını henüz vermedi.

45 yaşındaki teknik adam, Rashford’ın kamp performansına göre kararını verecek.

MARCUS RASHFORD’IN KARİYERİ

Kariyerinde 506 resmi maça çıkan Marcus Rashford, 161 gol atarken 99 da asist yaptı.