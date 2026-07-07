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Fenerbahçe Beko tarihe karıştı

Fenerbahçe, 8 yıldır erkek basketbol takımının isim ve ana sponsoru Beko ile olan işbirliğinin sona erdiğini açıkladı. Sarı-lacivertlilerin yeni sponsorunun Ülker olması bekleniyor.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Fenerbahçe Beko tarihe karıştı

Fenerbahçe Kulübü, erkek basketbol takımının isim ve ana sponsoru Beko ile olan işbirliğinin sona erdiğini duyurdu.

8 YILLIK ANLAŞMA SONA ERDİ

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımızın isim ve ana sponsoru olarak 8 yıldır kulübümüzün yanında yer alan Beko ile iş birliğimiz, Beko'nun aldığı karar doğrultusunda sona ermiştir. Kulübümüze verdikleri güven, destek ve katkılar için Beko ailesine teşekkür ediyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, dün olduğu gibi yarın da aynı inançla, kararlılıkla ve büyük hedeflerle yeni başarı hikayeleri yazmaya devam edeceğiz."

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YENİ SPONSOR ÜLKER OLACAK

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın yeni sponsorunun Ülker olması bekleniyor.
Sarı-lacivertlilerin kısa süre içinde resmi açıklama yapması planlanıyor.

FENERBAHÇE BEKO'NUN SEZON KARNESİ

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş'ı final serisinde 3-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.
Sarı-lacivertliler, Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda da şampiyon olarak sezonu 3 kupa ile tamamladı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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