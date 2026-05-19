Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi'ye liste şoku

Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak olan başkanlık seçimi öncesi flaş bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, yönetim kurulu listesine iş insanı Özgür Peker'i dahil etmişti.

HAKAN SAFİ'YE LİSTE ŞOKU

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Aile büyükleriyle görüştükten sonra Fenerbahçe iç siyasetinde yer almaktan vazgeçen Özgür Peker, Başkan Adayı Hakan Safi’nin yönetim kurulu listesinden isminin çıkarılmasını talep etti. Taraflar görüştü ve Özgür Peker listeden ayrıldı.

AZİZ YILDIRIM VE HAKAN SAFİ ADAY

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım ve Hakan Safi, başkan olmak için yarışacak.

Sarı-lacivertli kulüpte adaylığını açıklayan Barış Göktürk, çekildi ve Aziz Yıldırım'ı destekleme kararı aldı.

Tüm gözler başkanlık seçimine çevrilirken, Fenerbahçe'nin yeni başkanının kim olacağı merakla bekleniyor.

ÖZGÜR PEKER KİMDİR?

Türkiye’nin önde gelen inşaat şirketlerinden biri olan Pekerler İnşaat’ın Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Peker, kökeni Bitlis’e uzanan bir aileden geliyor. Çocukluk ve gençlik yıllarını Ankara’da geçiren Peker, kariyerini burada şekillendirirken son dönemde özellikle İzmir’de hayata geçirdiği projelerle dikkat çekiyor. Şirketin yaklaşık 2,2 milyar liralık Alsancak yatırımı ise onun sektördeki vizyonunu yansıtan en önemli hamlelerden biri olarak gösteriliyor.

1981 yılında Bitlis’in Tatvan ilçesinde dünyaya gelen Özgür Peker, 2025 itibarıyla 44 yaşındadır. 1991 yılında ailesiyle birlikte Ankara’ya taşınan Peker, eğitim hayatını burada sürdürdü. Lise öğreniminin ardından Newford Üniversitesi İşletme Bölümü’nü tamamladı. 2000’li yılların başında aile şirketi Pekerler İnşaat bünyesinde çalışmaya başlayan Peker, şirketin farklı birimlerinde görev alarak sektörün tüm dinamiklerini yakından öğrenme fırsatı buldu.

2017 yılında babası Maşallah Peker’den yönetim kurulu başkanlığını devralan Özgür Peker, bu görevini bugün de sürdürüyor. Evli ve iki çocuk babası olan Peker, iş dünyasında disiplinli çalışma anlayışı ve ileriye dönük projeleriyle tanınan isimler arasında yer alıyor.