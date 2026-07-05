Fenerbahçe Avusturya'ya indi: Herkes onu aradı
İsmail Kartal yönetiminde sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Fenerbahçe Avusturya'ya gitti. Sarı Lacivertlileri coşkulu bir taraftar grubu karşıladı. Fenerbahçe taraftarları yeniden sözleşme imzalayan Mert Hakan Yandaş'a büyük ilgi gösterdi.
Fenerbahçe, ikinci etap kamp çalışmaları için Avusturya'nın Windischgarsten kasabasına geldi.
Sarı-lacivertliler, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan uçakla Avusturya’daki Linz Havalimanı'na ulaştı. Havalimanında bekletilen otobüsle Windischgarsten'e hareket eden kafile, konaklayacağı otele vardı.
DEPREM ETKİSİ YARATTI
Sarı-lacivertli ekibi burada bir grup taraftar karşıladı. Coşkulu taraftar grubu tezahüratlarla Sarı Lacivertli futbolculara büyük destek verdiler.
GÖZLER MERT HAKAN YANDAŞ'I ARADI
Fenerbahçe taraftarları özellikle yeniden sözleşme imzalayan Mert Hakan Yandaş'a ilgi gösterdiler. Mert Hakan taraftarlarla sık sık hatıra fotoğrafı çektirdi.
Fenerbahçe, yarın çift antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Sarı-lacivertlilerin Avusturya kampına dahil ettiği 36 kişilik oyuncu listesinde şu isimler yer alıyor:
“Mert Günok, Tarık Çetin, İrfan Can Eğribayat, Engin Can Biterge, Mert Müldür, Ognjen Mimovic, Milan Skriniar, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Diego Carlos, Rodrigo Becao, Omar Fayed, Yiğit Fidan, Kamil Efe Üregen, Jayden Oosterwolde, Archie Brown, Levent Mercan, Fred Santos, Matteo Guendouzi, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Mert Hakan Yandaş, Oğuz Aydın, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Adem Yeşilyurt, Emre Demir, Marco Asensio, Anthony Musaba, Kerem Aktürkoğlu, Anderson Talisca, Dorgeles Nene, Çağrı Fedai, Alaettin Ekici, Çağrı Hakan Balta, Sidiki Cherif.”