Halk TV Spor Fenerbahçe Avusturya'ya indi: Herkes onu aradı

Fenerbahçe Avusturya'ya indi: Herkes onu aradı İsmail Kartal yönetiminde sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Fenerbahçe Avusturya'ya gitti. Sarı Lacivertlileri coşkulu bir taraftar grubu karşıladı. Fenerbahçe taraftarları yeniden sözleşme imzalayan Mert Hakan Yandaş'a büyük ilgi gösterdi.