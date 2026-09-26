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Halk TV Spor Fenerbahçe Avrupa'da rahat kazandı: Rövanş için avantajı kaptı

Fenerbahçe Avrupa'da rahat kazandı: Rövanş için avantajı kaptı

UEFA Kadınlar Avrupa Kupası ikinci eleme turu ilk maçında Fenerbahçe ArsaVev Kadın Futbol Takımı, Belarus ekibi Minsk'i 4-1 yenerek rövanş maçı için avantajı kaptı.

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Fenerbahçe Avrupa'da rahat kazandı: Rövanş için avantajı kaptı

Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı, UEFA Kadınlar Avrupa Kupası ikinci eleme turundaki ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Belarus ekibi Minsk'i 4-1 mağlup etti.

İLK YARIYA FENERBAHÇE ÖNDE GİRDİ

Macaristan'ın Mosonmagyarovar kentinde bulunan Belediye Stadı'nda oynanan karşılaşmaya istediği başlangıcı yapamayan sarı-lacivertliler, 14. dakikada Viktoryia Valiuk'un golüyle 1-0 geriye düştü.

Fenerbahçe, karşılaşmanın 41. dakikasında Marie Ngah'ın kaydettiği golle beraberliği yakalarken, aynı oyuncu iki dakika sonra bir kez daha sahneye çıkarak takımını 2-1 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

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FENERBAHÇE'DEN 4-1'LİK GALİBİYET

İkinci yarıda üstün oyununu sürdüren Fenerbahçe, 63. dakikada Andrea Staskova ve 69. dakikada Zsanett Kajan'ın golleriyle farkı üçe çıkardı. Kalan bölümde skor değişmeyince mücadele 4-1 sona erdi.

RÖVANŞ ÖNCESİ AVANTAJI KAPTI

Bu sonuçla Fenerbahçe, rövanş öncesinde önemli bir avantaj elde etti. İki takım arasındaki rövanş karşılaşması, 30 Eylül Çarşamba günü Sarıyer'deki Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda oynanacak.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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