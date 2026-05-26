Fenerbahçe Beko, Atina'da oynanan Final Four organizasyonundaki aksaklıklar nedeniyle resmi şikayette bulundu.

Spor Servisi Editör
Fenerbahçe Atina'daki skandala karşı geri adım atmadı

Atina'da düzenlenen EuroLeague Final Four organizasyonunda yaşanan sıkıntılar nedeniyle Fenerbahçe'den beklenen hamle geldi.

"KABUL EDİLEMEZ"

Hem takımın hem de taraftarların mağdur edildiğini dile getiren sarı-lacivertliler, resmi şikayetin yapıldığını açıkladı.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

22-24 Mayıs 2026 tarihlerinde Atina’da düzenlenen EuroLeague Final Four organizasyonu kapsamında, özellikle yarı final karşılaşması öncesinde ve sırasında yaşanan ciddi biletleme ve organizasyon aksaklıklarına ilişkin olarak EuroLeague nezdinde resmi girişimlerde bulunulmuştur.

Kulübümüz tarafından yapılan başvuruda; taraftarlarımızın yaşadığı mağduriyetler, biletleme süreçlerinde ortaya çıkan operasyonel sorunlar, oturma düzenine ilişkin ciddi aksaklıklar ve organizasyon sürecinde yaşanan yönetim eksiklikleri detaylı şekilde kayıt altına alınmıştır.

Başta taraftarlarımız olmak üzere, sporcularımızın ve teknik ekibimizin ailelerini de doğrudan etkileyen bu kabul edilemez sürece ilişkin tüm itirazlarımız ve değerlendirmelerimiz EuroLeague ile resmi olarak paylaşılmış; yaşanan aksaklıklara ilişkin kapsamlı bir açıklama ve somut geri dönüş beklentimiz de kendilerine açık şekilde iletilmiştir.

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak; taraftarlarımızın haklarının korunması, organizasyon süreçlerinde eşitlik ve şeffaflığın sağlanması ve benzer mağduriyetlerin tekrar yaşanmaması adına sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız.

Fenerbahçe Sadettin Saran
