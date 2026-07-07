Fenerbahçe anlaştı: Yıllık 9 milyon euro ödeyecek

Fenerbahçe'nin dış transferde önemli bir adım attığı ve Aston Villa'nın santrforu Ollie Watkins ile anlaştığı ileri sürüldü.

Sarı lacivertlilerin 30 yaşındaki İngiliz futbolcuyla 3 yıllım sözleşme karşılığında yıllık 9 milyon euro ödeyeceği belirtildi.

Sabah'taki habere göre; yöneticilerin Aston Villa ile bonservis için görüşmelerini sürdürdükleri ifade edildi. Arsenal'ın 35 milyon euro istediği Fenerbahçe'nin ise 25 milyon euroya kadar çıktığı bildirildi.

Kulüplerin anlaşmasının ardından futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalanacak.

OLLIE WATKINS KİMDİR?

30 yaşındaki Watkins, futbola Exeter City'de başladı. 2017 yılında Brenford'a transfer oldu. 2020'de de 30 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Aston Villa'ya gitti.

Watkins, kariyeri boyunca kulüp takımlarında 521 maçta 192 gol attı. Geçen sezon 55 resmi maçta fileleri 21 kez havalandırdı.

İngiltere Milli Takımı'nın formasını ise 23 kez giyerken, 7 de gol attı.