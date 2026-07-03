Fenerbahçe açıkladı Trabzonspor hemen yayınladı

Fenerbahçe, 3 Temmuz sürecinin yıldönümünde bir açıklama yaptı.

Sarı lacivertli kulübün internet sitesinde "3 Temmuz Kumpasının 15. Yılı" başlığı ile yapılan açıklama şöyle:

"15 yıl önce…

Fenerbahçe’yi bir kumpasla yıkabileceklerini sandılar.

Sadece bir kulübü değil; tarihimizi, alın terimizi, emeklerimizi ve milyonlarca Fenerbahçelinin ortak değerlerini hedef aldılar.

Ancak hesap edemedikleri bir şey vardı.

Fenerbahçe; Başkanıyla, Yöneticileriyle, Sporcularıyla ve Büyük Fenerbahçe Taraftarıyla tek yürek oldu.

Meydanlarda…

Adliye önlerinde…

Tribünlerde…

Türkiye’nin dört bir yanında tek bir ses yükseldi:

Fenerbahçe Yıkılmaz!

Aradan geçen 15 yılda değişmeyen tek şey, Fenerbahçe’nin haklılığına olan inanç ve milyonlarca taraftarının sarsılmaz birlikteliği oldu.

Yıllar içinde gerçekler birer birer ortaya çıktı.

Fenerbahçemizin haklılığı, hukuk önünde de tescillendi.

Ancak 3 Temmuz, bizim için yalnızca geride kalan bir hukuki sürecin adı değildir.

3 Temmuz;

Bir kulübün en zor gününde nasıl kenetlendiğinin,

Milyonların ortak değerine nasıl sahip çıktığının,

İnancın, dayanışmanın ve kararlılığın adıdır.

Bugün de 120 yıllık tarihimizden aldığımız güçle ülkemize hizmet etmeye, genç sporcular yetiştirmeye ve Türk sporuna değer katmaya aynı kararlılıkla devam ediyoruz.

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, bu karanlık yapıya karşı tavrımızın net ve değişmez olduğunu; bu yapının izlerini taşıyan anlayışla mücadelemizin aynı kararlılıkla süreceğini bir kez daha vurguluyoruz.

15 yıl önce olduğu gibi bugün de…

#FenerbahçeYıkılmaz"

TRABZONSPOR: HER ZAMAN HAYKIRACAĞIZ

Bunun peşinden Trabzonspor'un paylaşımı geldi.

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Milyonlarca insanı kandırmaya çalıştınız, radara yakalandınız! Mahkeme salonlarında teşvik primini itiraf ettiniz. Hiçbir zaman unutmayacağız, her zaman haykıracağız: 2010-2011 sezonunun tertemiz şampiyonu Trabzonspor’dur. O kupa orada durdukça yüzünüz gülmesin."