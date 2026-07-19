Fenerbahçe 5 sakatlık açıklaması birden yaptı
Fenerbahçe, sakatlıkları bulunan 5 futbolcusu ile ilgili açıklama yaptı.
Fenerbahçe, sakatlıkları bulunan Vedat Muriqi, Dorgeles Nene, Diego Carlos, Yiğit Efe Demir ve Dominik Livakovic'in sağlık durumlarına dair açıklama yaptı.
İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA
Sarı-lacivertli kulübün yaptığı açıklama şu şekilde:
"Vedat Muriqi: Tedavi süreci planlanandan daha olumlu ilerleyen futbolcumuz, salonda bireysel kuvvet çalışmalarına başlamıştır. Yakın zamanda saha çalışmalarına geçmesi planlanmaktadır.
Dorgeles Nene: Geçirdiği sporcu fıtığı ameliyatının ardından planlanan bireysel kuvvet çalışmalarını sürdürmektedir. Futbolcumuzun önümüzdeki süreçte kademeli olarak takım antrenmanlarına dahil olması planlanmaktadır.
Diego Carlos: Bugünkü antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalışan futbolcumuzun, yakın zamanda antrenmanların tamamına katılması planlanmaktadır.
Yiğit Efe Demir: Hazırlık maçlarının ardından oluşan hafif ağrıları nedeniyle tedbir amaçlı bireysel çalışmalarını sürdürmektedir.
Dominik Livaković: Milli takımında forma giydiği son karşılaşmada yaşadığı sakatlık nedeniyle tedavisine başlanmıştır. Futbolcumuzun yaklaşık 2-3 hafta sahalardan uzak kalması öngörülmektedir."
FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ GORNIK ZABRZE
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Kadıköy'de Polonya ekibi Gornik Zabrze ile karşı karşıya gelecek.
21 Temmuz Salı günü oynanacak mücadele, saat 21.00'de başlayacak.