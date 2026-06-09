Fenerbahçe 3 transferi resmen açıkladı

Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, yeni sezon öncesinde sessiz kalmadı. Sarı-lacivertliler, Brezilyalı pasör Fernando Gil Kreling ile milli takım oyuncuları Beytullah Hatipoğlu ve Muhammed Kaya'yı kadrosuna kattı.

BREZİLYA'DAN PASÖR TAKVİYESİ

Fenerbahçe Medicana'nın yeni sezon transferlerinin ilki, Brezilyalı pasör Fernando Gil Kreling oldu. Güney Amerika voleybolunun yetiştirdiği isimler arasında gösterilen Kreling, sarı-lacivertli formayı giymeye hak kazanan ilk yabancı transfer olarak dikkat çekiyor.

MİLLİ TAKIMDAN İKİ İSİM

Kulüp, yabancı takviyenin yanı sıra yerli kadrosunu da milli takım oyuncularıyla güçlendirdi. Milli libero Beytullah Hatipoğlu ve milli pasör Muhammed Kaya, Fenerbahçe Medicana ile anlaşma imzaladı.

Her iki ismin de A Milli Takım deneyimi, sarı-lacivertlilerin iç saha gücüne önemli bir katkı sağlaması bekleniyor.

TRANSFERLER X'TEN DUYURULDU

Üç transfere ilişkin resmi açıklama, kulübün X platformundaki hesabından yapıldı. Fenerbahçe Medicana yönetiminin yeni sezon öncesinde hem yabancı hem de yerli kadro planlamasını hızla şekillendirdiği görülüyor.