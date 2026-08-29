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Fenerbahçe 12 sayı farkla kaybetti

Fenerbahçe Tarfin, hazırlık maçında Glint Körfez Basket'e 82-70'lik skorla kaybetti.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Fenerbahçe 12 sayı farkla kaybetti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi takımları arasında oynanan hazırlık maçında Glint Körfez Basket, Fenerbahçe Tarfin'i 82-70 mağlup etti.

İzmit ilçesindeki Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda oynanan ve taraftarların yoğun ilgi gösterdiği müsabakayı, Fatih Arslanoğlu, Kerem Yılmaz ve Fatih Güller hakem üçlüsü yönetti.

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İLK YARIYI KÖRFEZ EKİBİ KAZANDI

Karşılaşmanın ilk çeyreğini Glint Körfez Basket 24-16 önde bitirdi. Maçın ikinci çeyreğinde üstünlüğünü koruyan Körfez temsilcisi, ilk yarıyı 46-37 üstün tamamladı.

GLINT KÖRFEZ BASKET 12 SAYI FARKLA KAZANDI

Maçın üçüncü çeyreğinde farkı açan Glint Körfez Basket son çeyreğe 64-51 önde girdi. Son bölümde üstünlüğünü koruyan Körfez temsilcisi, karşılaşmayı 82-70 kazandı.

Glint Körfez Basket'te en skorer oyuncu 23 sayıyla Jonathan Davis olurken, Fenerbahçe Tarfin'de ise Jonathan Juzang 13 sayıya ulaştı. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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