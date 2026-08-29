Fenerbahçe 12 sayı farkla kaybetti
Fenerbahçe Tarfin, hazırlık maçında Glint Körfez Basket'e 82-70'lik skorla kaybetti.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi takımları arasında oynanan hazırlık maçında Glint Körfez Basket, Fenerbahçe Tarfin'i 82-70 mağlup etti.
İzmit ilçesindeki Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda oynanan ve taraftarların yoğun ilgi gösterdiği müsabakayı, Fatih Arslanoğlu, Kerem Yılmaz ve Fatih Güller hakem üçlüsü yönetti.
İLK YARIYI KÖRFEZ EKİBİ KAZANDI
Karşılaşmanın ilk çeyreğini Glint Körfez Basket 24-16 önde bitirdi. Maçın ikinci çeyreğinde üstünlüğünü koruyan Körfez temsilcisi, ilk yarıyı 46-37 üstün tamamladı.
GLINT KÖRFEZ BASKET 12 SAYI FARKLA KAZANDI
Maçın üçüncü çeyreğinde farkı açan Glint Körfez Basket son çeyreğe 64-51 önde girdi. Son bölümde üstünlüğünü koruyan Körfez temsilcisi, karşılaşmayı 82-70 kazandı.
Glint Körfez Basket'te en skorer oyuncu 23 sayıyla Jonathan Davis olurken, Fenerbahçe Tarfin'de ise Jonathan Juzang 13 sayıya ulaştı. (AA)