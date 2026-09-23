Fatih Terim'den sürpriz Galatasaray ve Okan Buruk çıkışı

Teknik direktör Fatih Terim, Galatasaray'da son yaşananları ve Trabzonspor maçının ardından tepkilerin hedefi haline gelen Okan Buruk hakkında konuştu.

"BURADAN KALKMALARI LAZIM"

Kendi Youtube kanalında konuşan Fatih Terim, Okan Buruk için övgü dolu sözler sarf etti. Terim konuşması şu şekilde:

Bir kere Galatasaray'da bir dönem benim oyuncum olmuş, aynı gayeye baş koyduğumuz Okan Hoca var. Bazen her ne kadar yeniler içinde onu niye saymıyorsun deseler de bana; şampiyonluklar kazanmış, başka yerlerde de şampiyon olmuş, onu onların arasında saymanın bir saygısızlık olacağını düşündüğüm için. Galatasaray'da hayatım boyunca birlik beraberliği savundum. Bu sene 5. şampiyonluk gelebilir mi, evet. İhtimal var mı, büyük ihtimalle. Ama buradan kalkmaları lazım. Böyle yerlerden kalkacaksın. Neler görmüştür Galatasaray.