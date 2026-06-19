Fatih Terim'den Milan sürprizi: Resmi hesaptan paylaştı

A Milli Takım sözleri nedeniyle TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun hedefi haline gelen Fatih Terim resmi hesabından bir paylaşım yaptı.

Fatih Terim, Instagram'dan nostaljik bir anısına döndü.

Efsane teknik adam, Milan'ın başına geçişinin 25. yıl dönümünü şu sözlerle andı:

2001 yılında bugün, dünyanın en büyük kulüplerinden biri olan Milan'ın teknik direktörü oldum. Milan'a, taraftarlarına ve şehre karşı duyduğum büyük sevgi ve saygıyı sonsuza dek kalbimde taşıyacağım.

13 MAÇA ÇIKTI

Fiorentina'nın ardından Milan'ın başına geçen Terim, İtalyan devinde 13 maç yönetti ve maç başına 2.08 puanlık etkileyici bir ortalama yakaladı.

Süre kısa olsa da İtalya'nın zirvesindeki bu deneyim, Terim'in kariyerindeki önemli sayfalardan biri olmayı korumaya devam ediyor.