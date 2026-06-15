Dünya Kupası'na 2-0'lık Avustralya mağlubiyetiyle başlayan Milli takımda gözle kalan 2 maça çevrildi.

Fatih Terim, Milli Takım'ın turnuvadaki durumunu açık sözlülükle değerlendirdi. Güçlükler olduğunu kabul eden efsane teknik adam, teslimiyetin asla seçenek olamayacağını net bir dille ortaya koyarken "Şu andan sonra biz buradan çıkamaz mıyız? Çıkarız. Kendi işimizi zora soktuk. Turnuvalarda alınan her puan, atılan her gol çok önemli. 1 golle biz bir grup geçemedik. Çekya'yı 3-1 yensek direkt çıkıyoruz. 48 takımda üçüncülere de şans var. Kimse bırakmak gibi bir düşünceye kapılmamalı." mesajını verdi.

EURO 2008 HATIRLATMASI

Terim, geçmişten güçlü bir örnek sunarak umudu canlı tuttu. 2008 Avrupa Şampiyonası'nda Portekiz'e 2-0 yenilen Türkiye'nin turnuvayı yarı finalde bitirdiğini hatırlatan deneyimli teknik adam, mesajını şu sözlerle pekiştirdi:

Bu maç bitti. Biten her şey, başlayan başka bir şeydir. 2 maçımız var. Bir galibiyetin bile götürebileceği bir turnuvadayız.

"AY, GÜNEŞ, GERÇEK HEP ÇIKAR"

Terim, YouTube kanalında bundan böyle farklı konulara da değineceğinin sinyalini verdi. Yanlış bilinen doğruları ve doğru bilinen yanlışları anlatacağını söyleyen Terim, açıklamalarını çarpıcı bir notla kapattı:

Gerekirse ismen, gerekirse cismen, gerekirse herkesin anlayacağı şekilde ima ederek. Ay, güneş, gerçek hep çıkar.