Fatih Terim Galatasaray için geldi

Bodrum 1905 Galatasaraylılar Derneği tarafından düzenlenen Galatasaray’ın 26’ncı şampiyonluk kutlaması, ilçedeki bir otelde gerçekleştirildi.

FATİH TERİM DE GELDİ

Yoğun katılımın olduğu geceye Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, A Milli Takım ve Galatasaray’ın eski teknik direktörü Fatih Terim, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılı futbolcular Uğurcan Çakır, Yunus Akgün ve Abdülkerim Bardakcı, Bodrum 1905 Galatasaraylılar Derneği Başkanı Cankat Boylu’nun yanı sıra kulüp yöneticileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Gecede şampiyonluk coşkusu marşlar eşliğinde kutlanırken, 26’ncı şampiyonluk kupası da sergilendi. Birçok sanatçının sahne aldığı gecede unutulmaz anlar yaşandı. Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Teknik Direktör Okan Buruk, futbolcular Uğurcan Çakır, Yunus Akgün ve Abdülkerim Bardakcı ile Bodrum 1905 Galatasaraylılar Derneği Başkanı Cankat Boylu da sahneye çıkarak davetlilere hitap etti.

DURSUN ÖZBEK'TEN ŞAMPİYONLAR LİGİ MESAJI

Gecede konuşan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, “Bugün Bodrumlu Galatasaraylılarla 26’ncı şampiyonluğumuzu kutlayacağız. İnşallah güzel bir sezona da hazırlık yapıyoruz. Daha doğrusu 27’nci şampiyonluğun hazırlıkları bunlar. Onun için ben buradaki kardeşlerime 26’ncı şampiyonluğu doya doya kutlamalarını istiyorum. Geçen seneki takımımızı koruyoruz. Hocamızla, teknik ekibimizle ve scout ekibimizle birlikte eksiklerimiz ne varsa bu transfer döneminde onları çözüp, Şampiyonlar Ligi’nde istediğimiz neticeleri almak üzere bir takım hazırlığı yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

FATİH TERİM: GALATASARAY BÜYÜK BAŞARILARA ALIŞMIŞ BİR KULÜPTÜR

Eski A Milli Takım ve Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ise, “Camia olarak çok mutluyuz. Başta sayın başkanımızı, yönetim kurulumuzu, hocamızı, ekibini ve oyuncularımızı, tabii aslan parçalarını hepimiz tebrik ediyoruz. Taraftarımızın büyük desteğiyle tam bir birliktelik içerisinde çok güzel bir sezon geçirdiler. İnşallah devam eder. Galatasaray Kulübü bunların hepsine layık ve büyük başarılara alışmış bir kulüptür. Umarım Avrupa’da da Türkiye’de de başarılarımız devam eder” diye konuştu.